Leek het WK-parcours te veel op gravel? "Laat gravel de brug slaan tussen wielrennen en cyclocross"

Het parcours in Fayetteville was - ook door de gunstige weersomstandigheden - geenszins een blauwdruk van wat we in België en Nederland gewoon zijn.

Van modder en ploeteren was geen sprake, het was eerder een vliegmeeting. Of zelfs een gravelrace?

"Het WK veldrijden was zeker geen gravelwedstrijd", countert Bram Tankink. "Ik vond het net een heel mooi WK dat in mijn ogen echt cyclocross was. Vergeet ook niet dat het er kurkdroog was. In natte omstandigheden zou de kritiek er niet zijn."

Ex-prof Bram Tankink heeft zijn koersfiets de voorbije jaren steevast ingeruild voor de gravelfiets. De Nederlander organiseert zelf ook een aantal ritten.

"De gravelfiets is eigenlijk een luie crossfiets, gemaakt voor avontuur en lange afstanden over brede wegen en veel rechtdoor."

"Met een gravelfiets ben je niet zo wendbaar, zou je niet kunnen acceleren en gemiddeldes van 26 per uur halen. Crossen blijft gewoon een aparte discipline."