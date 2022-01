De Vries: "Vos is grootste aller tijden en toch geen voorpaginanieuws in Nederland"

Marianne Vos is een wielerfenomeen waar je geen genoeg van kan krijgen. Hoe ze het voor elkaar krijgt en wat haar drijft, zijn vragen die elke sportfanaat zich stelt. In België dan toch, want de Nederlandse voorpagina's haalde ze niet. Dat vertelde wieleranaliste Marijn de Vries in De Tribune.

Het palmares van Marianne Vos past al een tijdje niet meer op meerdere blocnotes. Meervoudig wereldkampioene op de weg, op de piste en sinds afgelopen zondag al voor de achtste keer in het veld. De eerste regenboogtrui voor Vos in het veldrijden kwam er in 2006 in Hoogerheide. Wat deed u 16 jaar geleden? Waar Marianne Vos de motivatie blijft halen is een vraag waar je lang je hersenen op kan breken. "Het is zo knap dat ze al zo lang domineert, maar waar haar drive vandaan komt, vind ik zelf ook een raadsel", vertelde Marijn de Vries in De Tribune.

Van het spelletje en kijken hoe ze nog kan winnen, daar krijgt zij volgens mij energie van. Wieleranaliste Marijn de Vries

"Anna van der Breggen ging met pensioen omdat haar innerlijke vuur gedoofd was, zei ze zelf. Ze had alles gewonnen. Marianne heeft ook alles gewonnen, maar ze blijft maar doorgaan." "Ik denk toch dat het zit in het feit dat Marianne het zo leuk vindt." "Er was na het WK kritiek omdat ze veel in het wiel gebleven is bij Lucinda Brand. Maar net van het spelletje en kijken hoe ze nog kan winnen, daar krijgt zij volgens mij energie van. Ze viert ook elke zege alsof het haar eerste is. Of het nu in 2006 of 2022 is." "Als je er telkens nog zo van kan genieten, dan kan ik me voorstellen dat je het telkens opnieuw wil beleven." "Een andere factor is dat ze al zoveel tweede is geworden de afgelopen jaren. Ze viel op een bepaald moment nog aan, wat toch toont dat ze niet zeker was van haar sprint. Zo laat ze zien dat ze nog kan winnen omdat ze zo goed is."



Geen voorpaginanieuws in Nederland

Een opvallende vaststelling was wel dat de Nederlandse pers niet afgereisd was naar Fayetteville. Noch een Nederlandse wereldtitel bij de vrouwen, noch zes Nederlandse rensters in de top tien waren nochtans een verrassing. "Het is inderdaad geen voorpaginanieuws in Nederland. Het staat wel groot in de krant, maar wat verderop in de sportkranten", zegt Marijn de Vries. "Veldrijden is in Nederland geen grote sport. Mensen hebben wel goed gekeken, denk ik." Wordt Marianne Vos in Nederland dan niet helemaal naar waarde geschat? "Jawel, haar status is enorm, maar vooral als renster op de weg. Dat heeft hier een groter aanzien dan het veldrijden."

"Ik denk wel echt dat elke Nederlander doordrongen is van het besef dat Marianne Vos onze grootste sportvrouw aller tijden is. Niet alleen in lengte van jaren, maar ook in diversiteit van wat ze bereikt heeft."