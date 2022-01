VIDEO: Zweden klopt titelverdediger Spanje in bloedstollende finale van het EK handbal

Zweden was met 4 Europese titels de recordhouder, maar kreeg met Spanje wel de regerende kampioen tegenover zich. De laatste titel van Zweden dateerde wel al van 2002.



In een zinderende finale gaven de twee landen elkaar geen duimbreed toe. Bij de rust (13-12 voor Spanje) kon het nog alle kanten uit.



Ook de 2e helft bleef zenuwslopend, niemand slaagde erin om een kloof te slaan. De beslissing viel pas in het absolute slot van de match, toen Zweden een zevenmeterworp kreeg. Een koelbloedige Ekberg schonk Zweden zijne 5e Europese titel met een feilloze worp.