De meest historische, maar ook de meest onverwachte: onze tennisexpert over de triomf van Nadal

In de Emiraten zagen we een Nadal op 40% van zijn kwaliteiten.

"Midden december besloot hij dan toch een demonstratietoernooi in de Emiraten af te werken, waar hij twee nederlagen leed. Daar zagen we een Nadal op 40% van zijn kwaliteiten - hij tenniste met schrik en zijn service draaide niet.”

De GOAT?

Ondanks het straffe verhaal achter de zege vond Gerlo dit wel verre van Nadal zijn beste finale. "Dat bewijzen de statistieken ook: weinig winners, veel fouten en een laag opslagpercentage."

"Bij het beste tennis van Nadal denk ik aan zijn topperiode in 2008. Op Roland Garros versloeg hij toen nummer één Roger Federer in drie korte sets. En enkele weken later was er die mythische Wimbledon-finale - misschien wel de mooiste ooit."