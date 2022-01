Rafael Nadal schrijft geschiedenis: hij wint de Australian Open en omarmt 21e grandslamzege

Tijdens de wedstrijd was hij erg gefrustreerd, achteraf kon Daniil Medvedev zijn nederlaag relativeren. "Normaal gesproken zit mijn vrouw in mijn spelersbox, maar nu is ze er niet bij. Ze heeft waarschijnlijk de televisie vernield", grapte de Rus.

"Ik was echt verbaasd. Na de wedstrijd vroeg ik hem ook: ben je écht moe?", vroeg Medvedev aan Nadal. "Hij heeft zijn niveau opgekrikt na de 2e set en het spel was van een bizar hoog niveau. Nadal is een geweldige kampioen. Gefeliciteerd met nummer 21."