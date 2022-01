Roger Federer tot Rafael Nadal: "Inspiratiebron voor mij en ontelbare anderen"

Of Roger Federer nog een gooi kan doen naar een 21e triomf, is uiterst twijfelachtig. Maar de Zwitser is een gentleman en richtte zich op Instagram tot de Spaanse winnaar van de Australian Open.

"Wat een wedstrijd", schreef hij na een zinderende finale. "Ik feliciteer mijn vriend en grote rivaal."

"Enkele maanden geleden grapten we nog dat we allebei op krukken liepen. Dit is geweldig: onderschat nooit een grote kampioen."

"Jouw werkethiek, jouw toewijding en je vechtersmentaliteit zijn een inspiratiebron voor mij en ontelbare anderen wereldwijd."

"Ik ben trots dat ik dit tijdperk met jou deel en ik voel me vereerd dat ik een rol gespeeld heb om je verder te duwen en meer te bereiken. Net zoals jij ook bij mij gedaan hebt de voorbije 18 jaar."

"Ik ben ervan overtuigd dat je nog meer zal verwezenlijken, maar geniet van deze zege."