19-jarige Arnaud De Lie (Lotto-Soudal) mist zijn entree bij de profs niet

Lotto-Soudal staat voor een sleuteljaar. Om in de WorldTour, het hoogste niveau in het profwielrennen, te kunnen blijven, heeft het punten voor de ranglijst nodig.

Die boek je natuurlijk het snelst met overwinningen. Op Mallorca werd het eerste zetje vrijdag al gegeven door Tim Wellens, die een abonnement heeft op een van de manches van de Challenge Mallorca.

Nummer 2 liet evenwel niet lang op zich wachten. De slotwedstrijd op het eiland is traditioneel een kolfje naar de hand van de sprinters en dus legde de Belgische ploeg zijn eieren in het mandje van Arnaud De Lie.

Het nieuwste goudhaantje van Lotto-Soudal ontgoochelde niet. Hij wordt in maart 20 jaar, maar de kop is er nu al af. In de straten van Palma ontweek hij enkele valpartijen en was hij de allersnelste.

De Lie liet onder meer Michael Matthews en Giacomo Nizzolo een poepje ruiken. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) sprintte naar een keurige podiumplaats.

Met zijn eerste profzege is De Lie dus met een knaller binnengekomen. Lotto-Soudal verwacht veel van zijn explosieve troefkaart, die afgelopen winter de overstap heeft gemaakt van de opleidingsploeg.

De komende weken wordt hij uitgespeeld in Belgische koersen als Kuurne, Le Samyn, Nokere, Bredene-Koksijde en Brugge-De Panne. Daarna volgen in principe nog onder meer Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen.