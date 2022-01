Schunnige opmerkingen kosten finalist Daniil Medvedev 11.000 euro

In de tweede set van zijn halve finale was Daniil Medvedev zichtbaar geënerveerd nadat hij een break had moeten toestaan aan Stefanos Tsitsipas.

Op zijn stoeltje ging de Rus verbaal in de clinch met de scheidsrechter. "Je bent zo slecht", sneerde hij onder meer.

Medvedev bood achteraf wel zijn verontschuldigingen aan en verklaarde dat zijn woede-uitbarsting veroorzaakt werd door het gedrag van pa Tsitsipas, die zijn zoon vanuit de tribunes instructies zou hebben gegeven.

Medvedev krijgt van de organisatie een boete van 12.000 dollar (ongeveer 11.000 euro): 4.000 dollar voor "onsportief gedrag" en 8.000 dollar voor "duidelijke vuilbekkerij".

Ook Tsitsipas ontsnapte niet aan een bestraffing. De Griek, die tijdens de match een waarschuwing kreeg voor verboden coaching, moet 5.000 dollar betalen voor een inbreuk op de sportieve regels.