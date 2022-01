VIDEO: Medvedev zet woede om in energie en speelt finale tegen Nadal

Daniil Medvedev was duidelijk niet de favoriet van het Australische publiek, maar zag zijn fout wel in na de match en probeerde met de glimlach de harten opnieuw te veroveren.

"Meestal verlies ik als slechte emoties het overnemen. Je verliest er je focus en energie mee. Ik voelde al snel dat het een fout van me was. Gelukkig kon ik mijn focus terugvinden, want dit was toch een vrij belangrijke match", lachte hij.

In de finale wacht Rafael Nadal. "Nadal is heel sterk en ik zal mijn uiterste best moeten doen. Hopelijk ben ik tegen dan iets frisser, want vandaag had ik het zwaar na mijn lange wedstrijd in de kwartfinales."