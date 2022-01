Nafi Thiam slaat indoorseizoen over, al houdt management nog slag om arm

Thiam, die afgelopen zomer in Tokio haar olympische zevenkamptitel verlengde, had eerder al laten uitschijnen dat ze in maart niet naar het WK indoor in Belgrado zou gaan.



Haar coach Roger Lespagnard verkondigt nu stellig dat ze niet alleen het WK links laat liggen, maar het hele indoorseizoen. "Ze is héél laat aan haar voorbereiding begonnen na een lange vakantie en is nog niet competitief", klinkt het.



Bij het management van Thiam houden ze wel nog een slag om de arm. "Nafi heeft nog geen beslissing genomen over haar indoorseizoen", is daar de boodschap.



Het is al van Sopot, in Polen, in 2014 geleden dat Thiam nog eens deelnam aan een WK indoor.