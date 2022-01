Waarom Thomas Pieters nu plots de goeie golf te pakken heeft: "Rijper geworden"

Op je 30e verjaardag kijk je niet alleen achteruit, maar ook vooruit. Dankzij zijn zege is Pieters naar plaats 31 op de wereldranglijst geklommen. De top 50 mag meedoen aan alle grote toernooien.

"Als golfer is die top 50 je doel en toen ik daar enkele jaren geleden uit verdween, heb ik dat slecht verteerd. Maar ik ben nu blij dat ik terug ben." Die top 50 verandert veel voor een golfer.

"Eindelijk kan ik een beetje plannen in plaats van die top 50 na te jagen. Ik wil een beetje in Amerika spelen en dat combineren met de Europese Tour. De plaats in de top 50 laat me toe om een goed plan te maken voor 2022 en me klaar te stomen voor hopelijk nog een overwinning."

Die eerste grote overwinning is altijd de moeilijkste. We zijn benieuwd hoe Pieters op zijn 40e verjaardag zal kunnen terugblikken op zijn carrière.