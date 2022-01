Thomas Pieters boekt mooiste carrièrezege in toptoernooi in Abu Dhabi

14:30 14 uur 30.

Thomas Pieters heeft de mooiste zege uit carrière geboekt. De Belg trotseerde in Abu Dhabi de felle winden en een horde achtervolgers op weg naar zijn 6e toernooisucces op de European Tour, die sinds dit jaar de DP World Tour heet. Pieters ging als leider de laatste 9 holes in en hield stand. Hij is de eerste Belg die een Rolex Series-event wint, dat is een reeks toptoernooien op de DP World Tour.



Hij is de eerste Belg die een Rolex Series-event wint, dat is een reeks toptoernooien op de DP World Tour.

Met een vlekkeloos rondje (5 birdies en geen enkele bogey) is Thomas Pieters van de 6e naar de gedeelde 2e plaats opgerukt, op 1 slag van leider Scott Jamieson. De score van Pieters had nog beter kunnen ogen, maar op de laatste hole liet hij een kans op een birdie of beter liggen. "Dat was wat jammer, maar voor de rest ben ik tevreden over mijn rondje. Zonder veel stress."

De score van Pieters had nog beter kunnen ogen, maar op de laatste hole liet hij een kans op een birdie of beter liggen. "Dat was wat jammer, maar voor de rest ben ik tevreden over mijn rondje. Zonder veel stress."

Na 8 weken vrijaf weet je niet zo goed waar je staat, maar ik heb het zelfvertrouwen van het einde van vorig jaar gewoon meegenomen. Nog een geweldig rondje en we zien wel. Thomas Pieters

Stormwinden tot 6 beaufort zorgden voor een lastige tweede ronde met heel wat hogere scores dan op dag 1. Pieters hield goed stand met een rondje in 74 slagen, maar zakte wel van de 3e naar de 6e plaats. Hij telt 2 slagen meer dan de leiders James Morrison (Eng) en Scott Jamieson (Sch). Thomas Detry en Nicolas Colsaerts moesten hun rondje op zaterdag nog afwerken. De eerste noteerde 76 slagen met gisteren onder meer 2 dubbele bogeys en 2 bogeys en vanochtend 2 birdies. Hij viel terug van de 9e naar de 25e plek. Nicolas Colsaerts, 2 weken geleden nog opgenomen met nierproblemen,haalde de cut niet: met 83 slagen, 13 slagen meer dan op dag 1, zakte hij weg naar de 116e plaats.



Thomas Detry en Nicolas Colsaerts moesten hun rondje op zaterdag nog afwerken. De eerste noteerde 76 slagen met gisteren onder meer 2 dubbele bogeys en 2 bogeys en vanochtend 2 birdies. Hij viel terug van de 9e naar de 25e plek.



Nicolas Colsaerts, 2 weken geleden nog opgenomen met nierproblemen,haalde de cut niet: met 83 slagen, 13 slagen meer dan op dag 1, zakte hij weg naar de 116e plaats.

Op een winderige dag waren de scores heel wat minder goed dan op dag 1. Ondanks een ronde van 2 boven par behield Thomas Pieters (74 slagen) zijn plaats in de top 10. Sommige golfers konden hun tweede ronde nog niet helemaal afwerken. Onder anderen Thomas Detry en Nicolas Colsaerts moeten nog aan de bak om de cut te halen.



Thomas Pieters is na een eerste ronde in 65 slagen derde, Thomas Detry had twee slagen meer nodig en staat op de negende plaats. Ook Nicolas Colsaerts, met 70 slagen 38e, deed het niet onaardig.

Thomas Pieters, de nummer 69 op de wereldranglijst, zette een fraaie ronde van zeven onder par neer op de Yas Links golfbaan. Hij sloeg zes birdies en een eagle, waartegen hij een keer in de fout ging. De runner-up van 2016 volgt op twee slagen van de Schot Scott Jamieson, die alleen de leiding waarneemt. "Ik heb geen greens gemist en dat is al heel positief", verklaarde de vijfvoudige European Tourwinnaar. "Het was al van november vorig jaar geleden dat ik een toernooi speelde. Je moet op deze baan een beetje je verbeelding gebruiken." "De eerste twaalf holes gingen vrij vlot, maar de laatste drie zijn lastig. De baan waar we vorig jaar op speelden lag mij beter, maar ik heb een goede dag achter de rug. Vrijdag zou de wind een belangrijke rol spelen. Als dat zo is, zal een ronde in par, 72 slagen, meer dan behoorlijk zijn.'" Thomas Detry putte meteen drie birdies weg op zijn eerste drie holes. Op de holes vier en vijf ging de 29-jarige Brusselaar in de fout. Op zijn resterende dertien holes realiseerde hij nog vier birdies, goed voor een ronde in vijf onder. Nicolas Colsaerts werd twee weken terug opgenomen met een zeldzame nierziekte, maar is voldoende is hersteld om deel te nemen aan het eerste grote toernooi van het nieuwe seizoen. De 39-jarige Brusselaar noteerde op zijn eerste zes holes drie bogeys en een birdie noteerde. Op de volgende twaalf putte hij nog vier birdies weg.

