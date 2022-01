Thomas Pieters schiet omhoog op de wereldranglijst golf naar plaats 31

Thomas Pieters plukt meteen de vruchten van zijn overwinning in Abu Dhabi op een van de Rolex Series-toernooien van de DP World Tour (vroegere European Tour). Dankzij zijn overwinning springt Pieters van plaats 69 naar 31 op de wereldranglijst.

Die plaats op de wereldranglijst is heel belangrijk, want die opent de deuren voor een aantal grote toernooien in 2022. Zo is Pieters nu al zeker van zijn plaats op de Masters, de eerste major van het seizoen begin april en het lievelingstoernooi van Pieters.

Alle spelers in de top 50 van de wereldranglijst mogen automatisch deelnemen aan de majors en de World Golf Championships, waar de meeste punten te behalen zijn. Pieters kan zo ook weer lonken naar toernooien op de Amerikaanse PGA Tour.

Voor Pieters is het niet zijn hoogste positie op de wereldranglijst. In 2017 stond hij na zijn vierde plaats op de Bridgestone Invitational 23e. Thomas Detry is uit de top 100 gevallen en staat nu op de 105e plaats.