"Bernal zag niet dat bus gestopt was om passagier te laten uitstappen"

Egan Bernal met succes geopereerd in Colombia na zware val

Hoe is Egan Bernal gisteren tegen een "geparkeerde" bus kunnen rijden?

Het is de vraag die tot op vandaag onbeantwoord bleef. Christophe De Geest, een Vlaamse acteur die al meer dan 10 jaar in Colombia woont, verzamelde info over de exacte omstandigheden.

"Bernal had op training net een klim bedwongen met enkele Ineos-ploegmaten onder wie Richard Carapaz en Daniel Felipe Martinez."

"Toen ze met hoge snelheid aan het afdalen waren, was er een bus voor hen gestopt om een passagier te laten uitstappen. Egan heeft dat te laat opgemerkt en is achteraan tegen de bus geknald", vertelt De Geest in De Wereld Vandaag op Radio 1.

Het opmerkelijke was dat Bernal en co aan het fietsen waren op een autosnelweg. "Als je fietst van Bogota naar bepaalde steden in de buurt, dan is het normaal dat je op de autosnelweg rijdt tussen de auto's, de vrachtwagens en de bussen door."

Fietsen op de autosnelweg is toch levensgevaarlijk? "Het is anders dan in België, maar je moet altijd wel een beetje een cowboy zijn als je wil fietsen in Colombia", weet De Geest uit ervaring. "Je fietst hier altijd met adrenaline."