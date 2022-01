Egan Bernal valt zwaar na botsing met geparkeerde bus: "Zijn toestand is stabiel"

Egan Bernal was in zijn thuisland Colombia aan het trainen met een handvol ploegmaten, toen hij vol op een geparkeerde bus botste.

De 25-jarige Colombiaan werd weggebracht naar het ziekenhuis. "Bernal was bij bewustzijn. Zijn toestand is stabiel en momenteel ondergaat hij verdere onderzoeken", meldt Bernals ploeg Ineos-Grenadiers.

Bernal, die vorig jaar de Giro won, zou normaal gezien over 3 weken aan zijn seizoen beginnen in de Ronde van de Provence. Zijn hoofddoel is de Tour de France, die hij in 2019 al eens naar zijn hand zette.