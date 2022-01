Wat na besmetting Quinten Hermans? "Belgische WK-selectie is opgedeeld in 2 bubbels"

"We wisten dat de coronacijfers hoog waren. De schrik zat er dan ook goed in dat er iemand positief zou testen bij de laatste testronde", vertelt bondsdokter Kris Van der Mieren. Om extra besmettingen te vermijden heeft de Belgische wielerbond maatregelen genomen. "We delen de Belgische selectie op in 2 bubbels. Enerzijds is er een macrobubbel, die uit de hele groep bestaat. Anderzijds zijn er microbubbels, die enkel bestaan uit renners uit dezelfde categorie (elite, beloften en junioren)."

"We proberen ook contacten te vermijden met mensen buiten onze groep. Voor de rest volgen we de protocollen die in België en de VS van kracht zijn."

"Bij een hoogrisicocontact, bijvoorbeeld, mogen de crossers gewoon voortdoen, omdat iedereen gevaccineerd is", zegt Van der Mieren.





"Wij zijn allemaal superalert, maar het moet leefbaar blijven. Het is niet de bedoeling dat iedereen tegen zondag depressief is, want dan zijn de kosten groter dan de baten. We waken over het mentale welzijn van iedereen."