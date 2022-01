Domper voor Quinten Hermans: hij mist WK veldrijden na positieve coronatest

Quinten Hermans werd zondagmiddag nog 7e op de Wereldbekermanche in Hoogerheide, maar kreeg daarna te horen dat hij positief getest had op het coronavirus. Het Belgische team reist maandag af naar de Verenigde Staten, zonder Hermans dus.



En dat is een ferme domper voor Hermans, wiens WK-kansen toch flink gestegen waren in afwezigheid van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Hermans kon ook met vertrouwen naar de VS afzakken, want in oktober won hij nog de WB-cross in Fayetteville, volgend weekend ook het decor voor het WK.



"Ik reed in Hoogerheide een sterke wedstrijd, voelde me kerngezond en klaar om in Fayetteville voor de medailles te strijden", zegt Hermans. "De voorbije weken en maanden heb ik keihard getraind en veel opofferingen gemaakt om er in de beste omstandigheden aan de start te komen."



"Met het team hebben we zo veel mogelijk risico's op besmetting gemeden, door bijvoorbeeld dagelijks te testen of door niet aanwezig te zijn op het collectieve trainingskamp met Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux."



"Maar zondagavond kreeg ik melding van het PCR-testresultaat en werd de deur voor mijn neus dicht geslagen. Ik voel me erg machteloos in deze situatie en zal logischerwijze even tijd nodig hebben om de knop om te draaien."



Hermans wordt in de selectie vervangen door eerste reserve Toon Vandebosch. Ook Xaydee Van Sinaey, de Belgische kampioene bij de juniores, testte zondag positief. Zij wordt niet vervangen in de WK-selectie. Van Sinaey zou in Fayetteville ook deelnemen aan de Team Relay.