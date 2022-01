Antwerp rouwt om zijn voormalige topschutter Jef Van Gool

Tussen 1954 en 1966 maakte Jef Van Gool furore op de Bosuil, eerst als rechtsbuiten en nadien als centrumspits.



Van Gool speelde in 11 seizoenen tijd 316 wedstrijden voor rood-wit, waarin hij 123 keer de netten kon doen trillen in competitieverband. Op zijn Antwerp-palmares prijken, naast de landstitel van 1956/57, ook de Beker van België (1954/55).



"Dit weekend bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Jef Van Gool", laat Antwerp weten.





"Jef maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1956/57 en had een groot aandeel in die titel met 17 doelpunten. Het seizoen erop was Van Gool nog productiever: met 25 doelpunten werd hij Belgisch topschutter."



Na zijn periode bij Antwerp voetbalde Van Gool nog in de lagere reeksen bij onder meer Bergen. Van Gool is 86 geworden.