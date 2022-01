Iserbyt heeft een boodschap voor de bondscoach: "Zet alles op mij op het WK"

Eerst over de cross van vandaag. Iserbyt begon niet uitstekend aan de GP Adrie van der Poel. "Mijn start was heel slecht en daarna zat ik ook nog achter die valpartij", blikt hij terug na zijn zege.

"Vanaf dan was het alles geven. Michael Vanthourenhout heeft dan een heel rappe ronde gereden zodat ik naar Tom Pidcock kon rijden. Jammer dat hij dan viel op de balken, want ik had hem echt nog nodig op het einde."

"Maar ik ben blij dat ik het nog kon afwerken in de laatste ronde. Ik had niet gedacht dat we nog naar Pidcock zouden rijden. Dat was een verrassing, maar dat moeten we meenemen naar volgende week."