Loopt PSV vanmiddag verder weg van Ajax? "Vertessen kan rol van kwelgeest op zich nemen"

In de Eredivisie staat er om 14.30 u. met de topper tussen leider PSV en eerste achtervolger Ajax een smakelijke affiche op het programma. Bij winst vergroten de Eindhovenaren de kloof tot 4 punten. "Voor Ajax is het erop of eronder", benadrukt Ajax-watcher/fan Arco Gnocchi het belang van de wedstrijd in een gesprek met onze redactie.

Na de 5-0 uit de heenmatch staan PSV en Ajax voor de tweede keer tegenover elkaar in de competitie. Wervelt de Amsterdamse machine opnieuw als vanouds of moet de titelverdediger toch vrezen voor een revanche? "Ajax heeft in Eindhoven altijd wat te vrezen. De wedstrijden die het daar de afgelopen decennia heeft kunnen winnen, zijn namelijk op 1 hand te tellen. Elke keer lopen we opnieuw in de val", legt Arco Gnocchi uit. Hij is de host van een Ajax-podcast van Voetbal International (VI).



"In Amsterdam doemt er al een groot spookbeeld op mocht Ajax straks verliezen. PSV lijkt zo degelijk te zijn, dat ze het dan niet meer weggeven. Zeker omdat Ajax zulke hoge ambities heeft in Europa. Bij verlies wordt het heel zwaar."

Ajax loopt in Eindhoven elke keer opnieuw in de val. Arco Gnocchi, Ajax-watcher

Ondanks de dus moeilijke verplaatsing voor de recordkampioen mogen we volgens PSV-watcher Marco Timmer van VI wel het gekende Ajax-spel verwachten. "Ajax wil zowel thuis als uit altijd domineren, met balbezit op de helft van de tegenstander."



"Door hun hoge spel zal er veel ruimte liggen achter de laatste linie. PSV zal dus in de omschakeling op snelheid moeten toeslaan", blikt de Nederlander vooruit.

Yorbe Vertessen.

"Vertessen kan de rol van kwelgeest op zich nemen"

Voor die snelheid kijken ze in Eindhoven onder meer naar onze landgenoot Yorbe Vertessen (21). Krijgt de jonge aanvaller ook in de topper een plekje in de basis van coach Schmidt?



"De Japanner Ritsu Doan heeft het ook goed gedaan voor de winterstop, maar is een totaal ander type speler. Ik kan me dus wel voorstellen dat Vertessen aan de wedstrijd begint, want hij is zo razendsnel", legt Timmer uit.



"Hij bewaart nog niet altijd de controle voor het doel, maar met zijn snelheid is hij altijd gevaarlijk. Zeker wanneer er ruimte ligt. Dat heeft hij in de Arena ook al bewezen tijdens de Super Cup (0-4-winst voor PSV)."



"In die wedstrijd was Madueke de kwelgeest met 2 doelpunten na een snelle uitbraak. Hij is er deze keer niet bij, maar Vertessen kan die rol ook op zich nemen."



Vertessen bewaart nog niet altijd de controle, maar is met zijn snelheid altijd gevaarlijk. Marco Timmer, PSV-watcher

Johan Bakayoko.

"Bakayoko is op weg om een complete voetballer te worden"

Wie over de grens ook aan een steile opmars bezig lijkt, is de 18-jarige Johan Bakayoko. De Belgische aanvaller is bij Jong PSV een smaakmaker in de Keuken Kampioen Divisie en klopt nadrukkelijk op de deur van het eerste elftal.



Zo toonde hij vrijdag ook zijn goeie vorm in de 3-0 tegen Excelsior. De rechtsbuiten had een voet in alle goals: hij bereidde de eerste en de derde voor en maakte de tweede zelf.



"Hij maakt dit seizoen een spectaculaire ontwikkeling door", is Timmer lovend. "In de Nederlandse tweede klasse worden jongetjes echte kerels, waardoor ze veel makkelijker de stap kunnen zetten naar het eerste elftal. Dat is ook voor hem het geval."

Hij heeft dit seizoen rendement aan zijn spel toegevoegd. Marco Timmer, PSV-watcher

"Hij heeft dit seizoen rendement toegevoegd aan zijn spel, met assists en goals. Dan ben je op weg om een complete voetballer te worden. Ik denk niet dat hij in de topper al minuten zal maken, maar hij zit er wel dicht tegenaan. Als hij zo doorgaat, komt het er dit seizoen zeker nog van", sluit Timmer af.