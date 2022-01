Luca Brecel in Thuismatch: "Als alles draait, kan ik in de buurt van Ronnie O'Sullivan komen"

"Miserie gehad met schouder, verloren keu en hyperventilatie"

In 2021 bewaarde hij het beste voor het laatst: Brecel verloor in december de finale van het zeer prestigieuze UK Championship en won nadien de Scottish Open. "De puzzel valt in elkaar", verklaart hij in Sporza Thuismatch zijn opmars.

"Medicatie en een psycholoog: het hielp een klein beetje, maar niet genoeg. Ik heb dan beseft dat ik er moest mee leven. Soms is er nog een kleine aanval, maar het is hoofdzakelijk verdwenen."

De vergelijking met de Rode Duivels

"Ook als ik een match verloren had, bleef hij positief. Ik wist zelf altijd wat ik verkeerd had gedaan, hij hoefde het niet te zeggen. En wat je dan bijblijft, zijn de positieve gesprekken. Daardoor heb ik vertrouwen."

"Als hij in iets gelooft, dan moet alles wijken. Dat is zijn mentaliteit en zo is hij nog altijd. Hij houdt van discipline. Alles wat negatief is, moet je ontwijken."

Bij de paniekaanvallen kon Luca Brecel rekenen op veel steun van zijn ouders. Zijn band met zijn vader wordt benadrukt in het gesprek met Ruben Van Gucht. "Of ik dit zonder hem gekund zou hebben? Neen, zeker niet", klinkt het formeel.

"Na een verloren WK-match tegen Ricky Walden (2018) heb ik gezegd: "Vanaf nu gaat het anders en dat zal het ook blijven. Ik sta elke dag aan de tafel, zonder uitzonderingen." Als ik dat vanaf mijn 16e had kunnen doen, dan had ik misschien vroeger verder gestaan."

"Daar zit of zat een waarheid in, maar ik heb het zo niet ervaren. Ik ben vrij nuchter en ik wil mezelf ook bewijzen. En ik lees heel veel, maar nooit kritiek over mezelf."

"Als 16-jarige verloor ik in Antwerpen tegen Stuart Bingham. Er stond toen in de krant dat ik als de Rode Duivels was: veel talent, maar er moest nog aan geschaafd worden."

Dat vertrouwen is er evenwel niet altijd geweest. Laat je dan ook niet misleiden door een tattoo met de boodschap "believe". "Ik heb het geluk dat ik niet de naam van eeuwig talent heb moeten blijven dragen en dat ik toch wel gepresteerd heb."

Over de potentiële valkuil: "Op dit moment ben ik heel slecht bezig"

"Ik zou graag willen weten wat hij gegeten had, want hij haalde het beste niveau dat ik ooit heb meegemaakt bij een tegenstander", lacht Brecel.

Luca Brecel flirtte in december met de zege op het UK Championship, met het WK en de Masters vormt dat toernooi de triple crown in het snooker. De Chinees Zhao Xintong klopte hem in de finale.

"Het toeval wil dat ik in 2017 een superseizoen had met dat gewicht. Toen was ik ook ongezond bezig. Nu lijkt het alsof je vettig moet eten om goed te kunnen spelen. Maar ik voelde me echt wel beter toen ik fit was. Ik zou een balans moeten vinden."

"Op dit moment ben ik heel slecht bezig", geeft Brecel ruiterlijk toe. "In april was ik super en stond ik 20 kilogram lichter. Na enkele weken vakantie heb ik de draad niet meer opgepikt. Daar heb ik nu dik spijt van."

"Wat een eventueel gevaar kan zijn? Het probleem is dat wij fysiek niet in orde hoeven te zijn. Je hebt de keuze of je gezond leeft of niet. Doe je dat niet, dan heb je kwaaltjes. Je moet jezelf begeleiden en dat is een potentiële valkuil."

"Als alles goed draait, kan ik in de buurt van O'Sullivan komen"

In onze podcast vertelt Luca Brecel nog over zijn tatoeages, over wat een snookerspeler verdient, over het aparte liefdesverhaal met zijn partner Gaelle en over hoe een ontmoeting met Youri Tielemans in Dubai hem tot bij het managementbureau van Peter Smeets heeft gebracht.

Ook zijn band met snookerlegende Ronnie O'Sullivan (46) komt aan bod. "Hij is zeer speciaal", schetst Brecel. "Soms denk je dat je tot zijn vriendengroep behoort, maar de volgende keer ziet hij je niet staan. Dan besef je: dat is Ronnie. Hij is ongrijpbaar, voor iedereen."

"Ik heb nu niet meer een wow-effect als ik hem zie, maar hij is sowieso de beste speler ooit. Er wordt vaak gezegd dat hij geen zin heeft, maar er is niemand die zo hard werkt aan zijn snooker als hij. Ik hoop dat hij nog lang niet stopt."

Staat er een opvolger in de coulissen klaar? Qua talent komt Zhao Xintong volgens Brecel in de buurt, maar de Limburger vergeet ook zichzelf niet.

"Als alles goed draait, als ik de juiste techniek vind en als ik nog een paar jaar kan rijpen, dan kan ik in zijn buurt komen. Buiten Judd Trump komt er niemand in de buurt van Ronnie. Ik weet wat ik op een tafel kan. Het is de kunst om het altijd op een matchtafel te doen."