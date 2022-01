Vrouwen moeten dit jaar 3 keer over de Muur van Hoei in de Waalse Pijl

Bij de mannen verandert er weinig, al is er wel de terugkeer van de Côte de Cherave die vorig jaar niet in het parcours lag. Daardoor moet de Côte du Chemin des Gueuses wijken, net als bij de vrouwen.



Bij de vrouwen is de grootste verandering dat de Muur van Hoei niet langer 2, maar wel 3 keer overwonnen moet worden. Vorig jaar moesten de rensters pas na 97,5 km een eerste keer over de Muur, nu volgt de steile klim al na 70 km, wat zich zal laten voelen.



De acht hellingen bij de dameseditie van 2022: Côte de Cherave, Muur van Hoei, Côte d'Ereffe, Côte de Cherave, Muur van Hoei, Côte d'Ereffe, Côte de Cherave, Muur van Hoei.