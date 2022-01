Kuurne-Brussel-Kuurne is creatief met vips: "Als horeca open is, trekken we naar daar"

De organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne hebben het parcours licht aangepast. De Oude Kwaremont verdwijnt en het zwaartepunt van de wedstrijd verschuift nog meer richting de Henegouwse Ardennen. Er komt nu een lus in het Waalse Pays des Collines met daarbij de passages op de Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint Laurent.

"Er zijn veel koersen die over de Oude Kwaremont gaan, maar aan de andere kant van onze streek zijn er ook hellingen waarop de koers kan losbarsten. We willen wat vernieuwend zijn", vertelt Jos Callens van de organisatie.

Of er publiek op de nieuwe hellingen zal mogen staan, dat is nog niet duidelijk. Volgens de huidige maatregelen mag dat niet, maar dat kan op een van de volgende overlegcomités nog veranderen. "Ik denk niet dat ze nu al zullen beslissen voor eind februari. We zullen wel zien."

Maar de organisatie is op alles voorbereid. "Zonder publiek organiseren is vooral emotioneel lastig, maar voor de rest niet. We hebben al wat ervaring."

Vip-tenten komen er niet, maar ze vrezen geen financiële problemen, ondanks het feit dat het vorig jaar ook al zonder vips moest. "Financieel is er geen probleem. Bovendien zijn er alternatieven. Als de horeca wel openblijft, kunnen we daar met onze vips naartoe. Daar kunnen ze ook met 4 aan een tafel."



"Het is even puzzelen, maar dat lukt wel." Flexibiliteit is het codewoord. "Dat klopt. Als we het een week op voorhand weten, is dat voor ons voldoende."