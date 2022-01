Benson over voetballen op blote voeten op Guillou-academie: "Kun je boek of film over maken"

De voetbalacademie in Tongerlo was een geesteskind van de voormalige Franse voetballer Jean-Marc Guillou. Hij liet er de kinderen op blote voeten voetballen, naar het voorbeeld van de Ivoriaanse spelers die zo'n 20 jaar geleden het mooie weer maakten bij het toenmalige Beveren. Onder meer Jason Denayer en Theo Bongonda hebben school gelopen op de academie. En dus ook Benson Manuel, die in Extra Time herinneringen ophaalde aan die periode. "Het was superintens. Daar kun je een film van maken of een boek over schrijven. Het zal zeker goed verkopen", glimlacht de Antwerp-aanvaller. "Intensiever dan dat kan ik het met niet inbeelden."

Vanuit de academie rolde Benson bij Lierse het profvoetbal in, maar na een mooie transfer kon hij niet bevestigen bij Genk. "Ik denk dat mijn ervaring bij de academie mijn periode bij Genk wel moeilijker gemaakt heeft. Ik was te perfectionistisch en piekerde te lang over dingen die niet goed gingen."



Toch heeft het voetballen op blote voeten Benson geen windeieren gelegd, vooral op technisch vlak. "Zonder de academie zou ik niet dezelfde voetballer zijn. Ook jongens als Denayer en Bongonda hebben heel mooie stappen gemaakt."



"Af en toe was het wel afzien. Ook als het buiten koud was, trainden we op blote voeten. Wat als ik een zoon had? Als hij mijn karakter zou hebben, mocht hij er ook naartoe. Als hij het karakter van mijn vriendin heeft, dan niet", lacht hij.