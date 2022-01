Australian Open: "Betreuren impact van Djokovic-saga op andere spelers"

Tennis Australië, de organisator van de Australian Open, komt in een statement nog een keer terug op het verhaal rond Novak Djokovic, al wordt zijn naam niet expliciet genoemd.

"Het toernooi is begonnen en het is altijd ons hoofddoel geweest om een internationaal sportevenement te organiseren en om de best mogelijke ervaring te geven aan spelers en fans."

"Zo'n evenement organiseren tijdens een pandemie is ontzettend moeilijk. We hebben het voorbije jaar nauw samengewerkt met de federale overheid en de regering van de staat Victoria om een coronaprotocol op te stellen."

"We willen benadrukken dat we de beslissing van de minister en de rechtbank respecteren."

"We moeten hier lessen uit leren en dat zullen we zeker doen. Eens het toernooi voorbij is en we beginnen aan de editie van 2023."

"We willen ons nu, net als de spelers en de fans, focussen op de hoofdzaak: tennis. We betreuren de impact die de gebeurtenissen gehad hebben op andere spelers. Het was voor hen ook allemaal een afleiding. We zijn blij dat de fans zich nu opnieuw kunnen opwarmen aan toptennis. We kijken uit naar de komende twee weken."