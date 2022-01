90 minutes is terug: kijk of luister naar de aflevering vol emoties

We zijn komen opdagen, ook Steven! En maar goed ook. Een inkijk in de non-match OHL-KVM, in de zaak-Lukaku, in gesjoemel met facturen - gelardeerd met wat boosheid en vooral veel humor. En Aster herinnert zich haarscherp waarom Robert Martinez na 37 van de 38 speeldagen door Everton op straat werd gegooid.