Wie is zijn droomgast? En had Frank Raes een ultieme tip? 5 vragen aan Aster voor zijn 1e Extra Time

Hoeveel uur heb je tijdens je vakantie aan Extra Time gedacht?

"Niet veel, eigenlijk. Dat was ook net de bedoeling van mijn vakantie. Ik ben nu fris en monter om eraan te beginnen. (lacht) Al heb ik wel veel voetbal gekeken."

Welke gast zou je ooit graag aan tafel hebben?

"Paul Gascoigne! Omdat hij een fantastische voetballer was en het hele goeie televisie zou opleveren."

Heeft Frank Raes nog een ultieme tip gegeven?

"Ik heb er zelfs veel gekregen - Frank is een wijs man. Maar zijn voornaamste was toch vooral dat je je als presentator goed moet omringen met andere mensen. Je bent maar zo goed als de mensen rond je aan de tafel van Extra Time."

Heb je stress voor jouw eerste Extra Time?

"Gezonde stress, ja. En vooral veel goesting. Ik heb vooral zenuwen om een blackout te krijgen, want ik ben een verstrooid type. Ik moet dus heel scherp en geconcentreerd blijven en niet aan andere dingen beginnen denken. Dat is voor mij altijd de grootste uitdaging."

Waarom moeten we elke maandag naar Extra Time kijken?

"Omdat je er ruim een uur bijgepraat wordt over de misschien wel meest charmante competitie van Europa. Veel mensen kijken naar de Ligue 1, La Liga of Premier League, maar het Belgische voetbal heeft ook echt iets speciaals. En daar kom je bij Extra Time alles over te weten."