Australian Open: Osaka, Barty en Nadal openen zonder problemen

Osaka begint titelverdediging met vlotte winst: "Ik amuseer me"

Naomi Osaka won de Australian Open in 2019 en 2021, maar vorig jaar bleef ze enkele maanden aan de kant met depressieve gedachten. Ze was het plezier kwijt en viel terug naar plaats 14.



Maar de Japanse heeft de bladzijde omgedraaid. Ze toonde in de voorbereiding haar goede vorm (halve finale in WTA-Melbourne, waarna ze uit voorzorg de finale skipte, red) en zette die door in de eerste ronde tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA-50): 6-3, 6-3.



"Dit is nog maar de eerste ronde", onderstreepte Osaka. "Wat ik onthoud, is niet de zege, maar mijn spirit. Ik ben hier omdat ik hier wil zijn én omdat ik me amuseer. Ik besef dat ik daar moet van profiteren, zolang ik kan", legde de 24-jarige uit, die in 2018 en 2020 ook de US Open won.



De Amerikaanse Madison Brengle (WTA-54) is Osaka's volgende opponente.

Nummer 1 Barty laat "double bagel" liggen

Veel beter dan Ashleigh Barty kan je niet aan een grandslamtoernooi beginnen. De nummer 1 van het vrouwentennis en grote favoriete voor het thuispubliek liep in een mum van tijd 6-0 en 5-0 uit tegen de Oekraïense kwalificatiespeelster Lesia Tsoerenko (WTA-119). Die sukkelde met haar opslag.



Barty kreeg in het 12e spel 2 matchballen, maar kon die niet omzetten. Zo raakte Tsoerenko nog op het scorebord. Het was maar een kleine troost: na 54 minuten was de 6-0, 6-1 een feit.



De 25-jarige Barty won tot nu 2 grandslamtitels: Roland Garros in 2019 en Wimbledon in 2021. In Melbourne zijn de halve finales in 2020 haar beste prestatie. In de tweede ronde wacht met de Italiaanse Lucia Bronzetti (WTA-142) weer een kwalificatiespeelster.

Laureate van 2020 Kenin moet meteen ophoepelen

Het vrouwentoernooi is Sofia Kenin kwijt, nummer 13 van de wereld en in 2020 nog toernooiwinnares. In de openingsronde ging de Amerikaanse er in 2 sets uit tegen haar landgenote Madison Keys (WTA-51): 7-6 (7/2), 7-5.



Keys staat in de volgende ronde tegenover de Roemeense Jacqueline Cristian (WTA-69), die Greet Minnen (WTA-84) wipte.

Rafael Nadal levert maar 7 games in

Rafael Nadal speelt voor het eerst op een grandslamtoernooi zonder dat Novak Djokovic of Roger Federer van de partij is. De 35-jarige Spanjaard miste vorig jaar Wimbledon en de US Open door een voetblessure en kwam in december ook nog eens in aanraking met het coronavirus, maar de nummer 5 van de wereld heeft stilaan weer zijn goeie vorm te pakken.



Hij won het voorbereidingstoernooi in Melbourne en mikt nu Djokovic naar huis is en Federer ontbreekt op het record van 21 grandslamtitels, dat hij nu deelt met die twee.



De Amerikaan Marcos Giron was alvast een geslaagd opwarmertje (6-1, 6-4, 6-2). "Het is moeilijk om te zeggen waar ik sta wat mijn beste niveau betreft", reageerde de eenmalige winnaar in Melbourne (in 2009), maar die er wel 4 finales verloor.



Dat de partij toch 1 uur en 49 minuten duurde, was omdat Nadal in de 2e set te veel directe fouten maakte. Nadal speelde krachtig en efficiënt tennis en toonde zich mobiel. "Ik speel steeds beter", gaf de Spanjaard mee, die zijn 70e zege boekte in de Australian Open.



Dat zal hij mogen bewijzen in de 2e ronde tegen de Duitse kwalificatiespeler Yannick Hanfmann (ATP-126).

Nummer 3 Zverev laat ook geen set liggen