Van Uytvanck bereikt voor 2e jaar op een rij 2e ronde in Melbourne

Het is de 8e Australian Open voor Van Uytvanck. Vorig jaar pas kon ze voor het eerst de eerste ronde overleven. En dat doet ze nu dus ook.



Van Uytvanck had vooraf wat zorgen over een pijnlijke knie. Het begin was dan ook moeilijk, haar opslag kwam er helemaal niet uit (33% eerste opslagen in set 1). Bucsa kon niet profiteren van haar vertrouwen na 3 gewonnen kwalificatieduels en moest heel wat breakpunten wegwerken.



Eén keer vond Van Uytvanck toch een gaatje: één break volstond voor setwinst. Het moeilijkste leek achter de rug voor de Belgische, haar eerste opslag kreeg ze meer binnen, maar toch moest ze nu zelf een pak breakpunten toestaan.



Set 2 begon met een break-rebreak, waarna een Van Uytvanck toch het laken naar zich toetrok. In de tweede ronde wacht Van Uytvanck met de Chinese Qiang Wang opnieuw een haalbare kaart.



Maar de 30-jarige nummer 110 van de wereld rekende wel af met het 17-jarige Amerikaanse talent Cory Gauff (WTA-16). 6-4, 6-2 werd het.



Het staat 1-1 in de duels tussen Van Uytvanck en de Chinese. Van Uytvanck won in 2018 in Rome, in 2019 was Wang de betere op de US Open.