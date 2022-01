Maryna Zanevska wint na 2 tiebreaks 1e keer op grandslamtoernooi "Wat een gevecht"

Zanevska, die sinds september 2016 voor België uitkomt, heeft vorig jaar grote stappen gezet. Ze won in de zomer haar eerste WTA-toernooi en rukte door winst in ITF-toernooien op naar de 80e plaats van de ranking. Zo mocht ze voor het eerst sinds Wimbledon 2017 nog eens een grandslamtoernooi spelen.



De loting was niet min: de Sloveense Juvan was in de voorbereiding kwartfinaliste in Adelaide en won onder meer van 's werelds nummer 2 Aryna Sabalenka.

Zanevska, die met een verband om haar linkerkuit speelde, was mentaal sterk, ze wist vooraf dat ze haar emoties onder controle moest houden. En dat was ook nodig. Haar opslag draaide niet (50% in set 1), maar die van Juvan nog minder (35% in set 1).



Onze 28-jarige landgenote, toe aan haar 7e grandslamtoernooi nog maar, gaf als eerste haar opslag prijs en kwam 2-5 achter. Juvan liet bij 4-5 een setpunt liggen en had ook in de tiebreak 2 setpunten (5-6 en 6-7). Maar het was Zanevska die haar eerste setpunt benutte: 9/7 na 59 minuten.



Juvan voelde zich onrecht aangedaan en zette Zanevska aan een razend tempo met de rug tegen de muur: 0-4, de Belgische kon amper 1 puntje maken in 2 opslagbeurten. Toch krabbelde ze nog recht. Juvan kwam 1-5 voor, maar kon opvallend genoeg geen enkel setpunt afdwingen.



In de 2e tiebreak had Zanevska altijd de bovenhand, ook nu maakte ze het af op haar eerste matchpunt na 1 uur en 9 minuten. Een knappe overwinning.



In de tweede ronde wacht de Spaanse Nuria Parrizas Dias (WTA-63). De 2 speelden al 2 keer eerder tegen elkaar, telkens won Zanevska.