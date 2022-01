De eerste ronde is meteen het eindstation geworden voor Kirsten Flipkens op de Australian Open. De 36-jarige Belgische (WTA-258) moest in 2 sets het hoofd buigen tegen Sara Sorribes Tormo (WTA-35). De 25-jarige Spaanse is de dubbelpartner van Flipkens in Melbourne. Flipkens had de tranen in de ogen op de persconferentie achtera: "De kans is heel groot dat dit mijn laatste duel hier was."