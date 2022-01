Florian Vermeersch: "Ik zal dit voorjaar het kopmanschap nog niet opeisen"

Florian Vermeersch: "We hebben in de breedte een heel sterke ploeg"

Welke rol dicht Vermeersch zichzelf toe in de klassiekers? "Ik zelf zal geen kopmanschap opeisen, dat is nog te vroeg. Het is niet omdat ik tweede was in Roubaix dat ik hoog van de toren ga blazen. Ik heb nog een paar jaar nodig om te evolueren. Ik wil me nu eerst focussen op het rijden van finales, maar ik zal her en der nog leergeld moeten betalen."

De prestatie van Vermeersch in Roubaix deed denken aan die van ene Tom Boonen in 2002. Het publiek verwacht dan ook veel van de 22-jarige renner. "Dat begrijp ik, maar ik ben de eerste om die verwachtingen ook te temperen. Ik word niet graag vergeleken met Tom. Ik wil gewoon aan mijn eigen verwachtingen voldoen.

"Alle aandacht afgelopen najaar was wat overweldigend, maar het wende ook vrij snel", vertelt Vermeersch vanop trainingskamp in Spanje. "Die storm is na enkele weken wel gaan liggen, maar feit dat er zoveel aandacht was, bewijst dat mijn prestatie wel knap was."

"We zullen het dit voorjaar van die sterkte in de breedte moeten hebben. Met de vriendschapsband die gecreëerd is de voorbije maanden kan dat tot vuurwerk lijden. We kunnen mekaar in koers perfect aflossen en aanvullen."

Vermeersch, Brent Van Moer, Victor Campenaerts en Arnaud De Lie zijn de "vier musketiers" die dat nieuwe elan bij Lotto-Soudal verpersoonlijken. "Ons niveau ligt ook heel dicht bij mekaar. We zijn in de breedte heel sterk. Zet er ook maar Jasper De Buyst bij en natuurlijk Gilbert en Wellens, al focussen zij op de Waalse klassiekers."

Sinds dit seizoen lijkt er sprake van een nieuw elan binnen de Lotto-ploeg. "Er is een enorme positiviteit binnen de groep", zegt Vermeersch. "Ik denk dat mijn prestatie in Roubaix daar ook aan heeft bijgedragen. De sfeer is heel tof. Er is een enorme drive bij de renners, de staf en het management. We zullen er staan komend jaar."

Campenaerts is terug in de oude stal: "Met het enthousiasme van een nieuweling"

"Het is nu voor mij persoonlijk heel anders dan drie jaar geleden. Als tijdrijder zat ik destijds minder in de groep. Nu kan ik met de jongens richting de klassiekers toeleven. Dat is heel tof om op je 30 jaar nog te ontdekken. Ik ben dan wel een generatie ouder als veel jongens, maar ik heb het enthousiasme van een nieuweling en rij met dezelfde jeugdigheid."

Wie samen met Vermeersch wil schitteren in het voorjaar is Victor Campenaerts. Hij keerde na een afwezigheid van twee jaar terug naar de oude stal. "Brent Van Moer was wel een sleutelfactor in mijn terugkeer", vertelt Campenaerts. "Hij zat ook al bij Lotto toen ik hier wegging. Wij hebben altijd een hele goede klik gehad. Ik heb ook altijd goede contacten onderhouden met de ploeg."

We willen voor onverwachte scenario's zorgen in de koers.

Ook Campenaerts ziet de sterkte van zijn ploeg vooral in de breedte. "We hebben geen Van Aert, Van der Poel of Alaphilippe, maar we hebben een ploeg waar bijna iedere renner beschermd zou kunnen worden als die mee is in een ontsnapping. We willen vooral voor onverwachte scenario's zorgen in de koers."



Campenaerts schoolde zich vorig jaar succesvol om van tijdsritspecialist tot klassiek renner. Zijn niet aflatende aanvalsdrang viel bij velen in de smaak. "Ik zal dit jaar wel iets meer met mijn hoofd moeten rijden als we ik prijs wil pakken. Een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix is te hoog gegrepen, maar een Dwars door Vlaanderen of de GP Samyn moet ik kunnen winnen."