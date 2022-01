Philippe Gilbert laat de Ronde en Roubaix links liggen in zijn laatste seizoen

Gilbert won in zijn carrière vier van de vijf wielermonumenten, enkel Milaan-Sanremo ontbreekt (nog). In 2022 probeert hij nog één keer om La Primavera te winnen. Het is zijn grote doel van het voorjaar, waarna hij ook de klimklassiekers betwist aan de zijde van Tim Wellens en Andreas Kron, de andere kopmannen.

De 39-jarige ex-wereldkampioen verschijnt in zijn laatste seizoen niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij rijdt enkel in de Omloop Het Nieuwsblad over de kasseien.

Het kopmanschap bij Lotto-Soudal in de kasseiklassiekers is voor de jonge Florian Vermeersch, vorig jaar tweede in de Hel van het Noorden, en Victor Campaneaerts, die een semiklassieker hoopt te winnen. Ook Brent Van Moer en Arnaud De Lie maken van de Vlaamse klassiekers een (hoofd)doel.

Caleb Ewan, tegenwoordig de grootste naam bij Lotto-Soudal, zet alles op de sprintklassiekers zoals Milaan-Sanremo, Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem. Daarna staat bij de Australische sprinter alles in het teken van de Giro en de Tour, waar hij nog een rekening heeft openstaan na zijn val van vorig jaar.