Rodgers hoopt Tielemans in Leicester te houden: "Maar een carrière is kort"

Youri Tielemans maakt sinds 2019 het mooie weer in Leicester, maar er dienen zich nieuwe uitdagingen aan voor de Rode Duivel. Zijn contract loopt af in juni 2023 en Arsenal zou interesse hebben in de middenvelder.

"Hij is op een leeftijd en op een jaar in zijn contract waarop hij zeker alle opties moet bekijken", is coach Brendan Rodgers begripvol. "Natuurlijk zou ik het liefst hebben dat hij in Leicester blijft."

"Maar ik begrijp dat een profcarrière maar kort is. Voor spelers draait het om ambities, uitdaging en soms ook een andere omgeving. Dat hebben we al vaker gezien. Soms wint een team de Champions League en vertrekt een speler."

"Ik kan alleen maar zorgen dat hij blijft progressie maken als speler en dat hij gefocust blijft."

Rodgers vertelde voor het competitieduel tegen Burnley nog eens hoe sterk zijn band is met de Rode Duivel. "Ik heb hem bij mijn komst beloofd dat ik hem beter zou maken als speler en hij gelooft in de omgeving."

"Je kan zien dat Youri ervan geniet om hier te zijn. Maar je moet begrijpen dat deze profs een korte carrière hebben", besluit Rodgers.