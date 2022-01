Leeft Alexander Kristoff herop in Belgische loondienst? "Heb aan pensioen gedacht"

"Ik ben nog altijd gemotiveerd"

"Pas op, ik ben nog altijd gemotiveerd, ik wil het echt wel goed doen. Ik voelde me hier ook snel thuis bij Intermarché-Wanty Gobert en ben hier warm ontvangen. Ik voel dat ik hier de nodige steun zal krijgen in de klassiekers."

"In het eerste deel van het seizoen was het echt slecht. Dan vraag je je wel af waar je mee bezig bent. Op het eind liep het beter en won ik nog twee keer."

In 2022 wil Kristoff weer boven water komen na een moeilijke periode. "Vorig jaar heb ik wel even aan mijn pensioen gedacht", blikt hij terug op de mediadag van zijn nieuwe team.

Kristoff won vorig seizoen twee ritten in de Deutschland Tour, meer niet. Hij verliet het grote UAE Team Emirates via een achterdeur, volgend seizoen komt hij uit voor Intermarché-Wanty Gobert. De 34-jarige Noor zette zijn krabbel onder een contract voor één seizoen.

"Het is niet gemakkelijker geworden om te winnen"

In die klassiekers hoopt Kristoff, in 2014 winnaar van Milaan-Sanremo en in 2015 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, opnieuw een rol van betekenis te spelen. "Het is intussen niet gemakkelijker geworden om te winnen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Klasbakken, maar ik hoop wel nog altijd."

"Misschien laten zij wel een steekje vallen, kijken ze te veel naar elkaar. De Ronde is ook een heel lastige koers, kijk naar vorig jaar toen Van der Poel met Asgreen voorop was. Uiteindelijk wint wel de Deen. Ik hoop gewoon dat ik nog eens top vijf kan rijden in die klassiekers, misschien top drie en dan is winst niet veraf. Je weet nooit."

"Met Matteo Trentin had ik bij UAE wel een uitstekende ploegmaat, maar je voelt toch dat de benadering naar de klassiekers daar anders is. Bij Intermarché-Wanty Gobert zijn deze koersen wel belangrijk. Ik weet nu ook al welke ploegmaats me zullen omringen, wie me zal steunen. Ik heb in België ook heel mooie resultaten gehaald, nu koers ik in een Belgische ploeg. Dit voelt een beetje aan als mijn tweede thuis."



Kristoff wil ook graag terug naar de Tour. Hij won in het verleden al vier ritten in Frankrijk, maar vorig seizoen was hij er niet bij omdat het team van UAE rond de latere winnaar Tadej Pogacar draaide. "Er ligt veel verantwoordelijkheid op mij in deze ploeg om resultaten te halen. Dat voel ik. Maar toen ik bij Katjoesja reed, was ik ook de grote kopman. Niets nieuws dus."