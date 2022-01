Schittert Loena Hendrickx op het EK? "Denk dat podium niet realistisch is"

De reis naar Tallinn verliep niet van een leien dakje voor Loena Hendrickx. Haar reiskoffer was niet in Estland geraakt, maar dinsdag kreeg ze verlossend nieuws.

"Er was even paniek, want dit is de nachtmerrie van elke atleet, maar we zijn blij dat alles in orde is gekomen", glimlacht een opgeluchte coach Jorik Hendrickx in Estland.

Wordt dit EK een doel, een generale repetitie of een test voor de Winterspelen? De coach spreekt zich niet echt uit. "We willen altijd zo goed mogelijk presteren. Het EK, de Spelen en het WK zijn doelen."

Hendrickx presteerde in 2021 prima op het WK en werd 3e in de prestigieuze GP van Turijn. "Het voorseizoen was goed, maar ook zwaar. We hebben even wat gas moeten terugnemen en zijn nu in volle trainingsmodus."

"We willen altijd nog beter en nog meer, maar de küren zitten goed. Loena is er klaar voor en we zullen laten zien wat we moeten doen."