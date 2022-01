Voetbal Vlaanderen nu niet naar Raad van State: "Wel als publieksverbod wordt verlengd"

Het Overlegcomité besliste eind december om geen publiek meer toe te laten bij sportwedstrijden binnen én buiten. Een flinke streep door de rekening van alle sportverenigingen, de amateurs in het bijzonder.



Voetbal Vlaanderen, dat het amateurvoetbal vertegenwoordigt, besliste prompt om de eerste 2 speeldagen van 2022 (9 en 16 januari) uit te stellen en de derde (23 januari) eveneens als het publieksverbod tegen dan niet versoepeld zou zijn. "Onze clubs hebben die inkomsten nodig", luidt het.



De cultuursector trok eind december met succes naar de Raad van State om zijn verbod op publiek op te laten heffen. De Raad van State beoordeelde dat de maatregelen voor cultuur "disproportioneel zijn en niet steunen op adequate motieven".



Voetbal Vlaanderen is voor zijn sector dezelfde mening toegedaan en speelt ook met de Raad van State als idee. Maar voorlopig wacht het daar dus nog even mee. "Tegen de beslissing van het Overlegcomité van 22 december, over maatregelen tot 28 januari, gaan we geen beroep aantekenen. Omdat we daar geen onherstelbare schade oplopen", legt Van Craen uit aan onze redactie.



"Wordt de maatregel tot na 28 januari verlengd, beraden we ons om wel beroep aan te tekenen tegen die beslissing, want dan komen we wel in de problemen."



"Er is dan ook een schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat de cultuur met 200 toeschouwers theater mag spelen en wij buiten geen toeschouwers mogen ontvangen. We zullen alvast lobbyen in die richting om dat tegen begin februari erdoor te krijgen."



De datum van het volgende Overlegcomité ligt nog niet definitief vast.