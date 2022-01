8-voudig Turks international Ahmet Yilmaz Calik (27) komt om bij auto-ongeluk

Zijn club Konyaspor kwam vandaag met het nieuws: "We zijn in diepe rouw door het verlies van onze speler Ahmet Calik. Hij veroverde de harten van onze fans en de liefde van onze stad vanaf zijn eerste dag bij Konyaspor", schrijft de club op Twitter.



Calik zat alleen in zijn auto op weg naar Konya, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij belandde over de omheining en stortte verschillende meters diep in een veld. Hulp kon niet meer baten. De lokale media hebben veel aandacht voor het ongeluk.



Calik kwam uit de jeugd van Gençlerbirligi, waar hij van 2011 tot 2016 in het A-team zat. Daarna volgden 3 jaren bij topclub Galatasaray, waarna in januari 2020 Konyaspor hem aantrok.



De centrale verdediger kwam 8 keer in actie voor Turkije, hij was erbij op Euro 2016, maar speelde er niet. Zijn laatste interland was in maart 2017.