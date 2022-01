Kasper Asgreen: "Mijn topvorm hoef je niet voor april te verwachten"

Samen met zijn ploegmakkers van Quick Step-Alpha Vinyl legt Kasper Asgreen onder een Spaans zonnetje de basis voor het wielervoorjaar. De 26-jarige Deen was vorig jaar een van de grote jongens in het voorjaar en hoopt dat dezelfde aanpak hem in 2022 opnieuw succes zal brengen.



"Er is geen reden om aan de voorbereiding iets te veranderen. Mijn doelen zijn ook hetzelfde als vorig jaar: de klassiekers, de Tour en het WK. Hopelijk met betere resultaten in de 2e helft van het seizoen", lacht hij.



De status van de Deen is gegroeid, maar tijdens de persbabbel oogt hij opvallend ontspannen. "Er is wel wat meer media-aandacht nu, maar ik probeer daar samen met het team een goeie balans in te vinden."