ATP na Djokovic-saga in Australië: "Dit was op alle vlakken slecht"

Australië vereist een dubbele vaccinatie, maar Novak Djokovic schermde bij zijn aankomst down under met een medische uitzondering: een recente coronabesmetting. Toch kreeg de Serviër geen toelating om het land binnen te komen, maar een Australische rechtbank beval maandag alsnog zijn vrijlating.



De soap kan nog een vervolg krijgen, want immigratieminister Alex Hawke buigt zich nog over de zaak. In afwachting daarvan heeft de ATP wel opgelucht gereageerd na de uitspraak van de Australische rechter.



"We zijn tevreden met deze uitspraak en we kijken uit naar enkele boeiende weken tennis", klinkt het. De ATP stelt zich wel vragen bij de gang van zaken in Australië.



"Het is duidelijk dat Novak Djokovic bij zijn afreis naar Melbourne overtuigd was dat hij over de nodige documenten beschikte om het land binnen te mogen. Er is nood aan heldere regels die correct toegepast worden."



"De gebeurtenissen van de voorbije dagen waren op alle vlakken slecht, ook voor Djokovic' welzijn en zijn voorbereiding op de Australian Open."