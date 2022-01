Familie van Djokovic verdedigt hem in persconferentie: "Een zware beproeving"

Aan tafel gevuld met trofeeën van Novak Djokovic schoven zijn vader, zijn moeder en jongere broer Djordje aan. Voor hun neuzen stonden tientallen microfoons. Ze deden hun verhaal voornamelijk in het Servisch.

"We zijn blij dat gerechtigheid geschied is", klonk het. "We willen de rechter bedanken en bedanken ook iedereen voor de steun."

De moeder van Djokovic vertelde dat het voor haar bange uren geweest zijn. "Hij had een tijdlang geen telefoon dus ik wist niet hoe het met mijn zoon ging", vertelde ze.

Waar Djokovic nu verblijft, vertelde de familie niet. "Maar hij is vrij en is al gaan trainen. Hij is een sportman en de beste tennisser ter wereld."

"Novak heeft altijd gestreden voor het recht om te kiezen", zei zijn broer nog. "Het is moeilijk om hem te verdedigen, zonder anderen te beledigen. Maar wij vinden dat iedereen mag doen wat hij of zij wil. Wij houden van iedereen."

"Dit is de grootste zege uit zijn carrière. Dit is belangrijker dan zijn grandslamtitels."

Niet iedereen ging zomaar mee in het verhaal van de familie. Enkele journalisten wilden weten of Djokovic effectief positief getest had op 16 december en of hij daarna de maatregelen wel gevolgd had. "Alle documenten zijn publiek gemaakt", vertelde zijn broer.

Daarna maakte hij een einde aan de persconferentie.