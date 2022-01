BEKIJK: Vreugde en relletjes bij vrijlating Djokovic in Australië

Al enkele dagen verzamelden fans van Djokovic aan het hotel in Melbourne waar de tennisster moest verblijven. Nu groeide de massa aan tot honderden mensen.

Toen ze een auto met getinte ramen in het vizier kregen aan het kantoor van de advocaten van Djokovic, werd het volk uitzinnig. Ook al was het niet zeker dat Novak Djokovic in de wagen zat. De politie probeerde de auto door de menigte te loodsen en moest daarbij ook pepperspray gebruiken.