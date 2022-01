Niet Lucinda Brand, wel Marianne Vos kroont zich tot Nederlands veldritkampioen

Het Nederlands kampioenschap veldrijden had heel wat voeten in de aarde de afgelopen maanden. Door de verstrengde coronamaatregelen in Nederland kon het kampioenschap niet plaatsvinden in Zaltbommel.

Gelukkig voor de renners en rensters sprong de organisatie van de wereldbeker in Rucphen in de bres. De Nederlandse elitevrouwen en de beloftevrouwen mochten vandaag om de Nederlandse driekleur strijden op het wereldbekerparcours in Rucphen.

Een vergiftigd geschik voor topfavoriete Lucinda Brand? Er lijkt dit seizoen geen maat te staan op Brand. Maar de laatste keer dat iemand haar kon kloppen was wel in ... Rucphen. Marianne Vos was toen de killer met dienst.

Lucinda Brand schoof voor de start alleszins ook de favorietenrol door naar haar collega. "Vos is vandaag de té kloppen vrouw, de laatste keer dat we hier rondreden, was ze de sterkste."