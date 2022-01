Josh Cavallo ervaart homohaat tijdens match: "We mogen dat niet aanvaarden"

Josh Cavallo kreeg eind oktober veel lof voor zijn outing als homoseksueel, een uiterst zeldzaam gegeven in het hedendaagse internationale voetbal.

Maar de Australische verdediger heeft helaas ook ondervonden dat niet iedereen zijn geaardheid en openheid waardeert.

Cavallo viel kort na de pauze in en deelde na Melbourne-Adelaide United op Instagram dat hij "geen woorden" vond om zijn ontgoocheling te beschrijven na de reacties in het publiek en op sociale media.

"Ik zal niet doen alsof ik de homohaat niet gehoord of gemerkt heb tijdens de match", schrijft de verdediger van Adelaide United.

"Er zijn geen woorden om mijn ontgoocheling te beschrijven. Dit onderstreept dat onze maatschappij ook in 2022 nog met deze problemen kampt."

"Zoiets mag niet aanvaard worden en we moeten meer doen om mensen hier voor verantwoordelijk te houden. Ik zal me nooit verontschuldigen voor mijn waarheid en voor wie ik ben naast het veld."

De A-League, de Australische competitie, veroordeelt de gebeurtenissen. "Er is geen plaats voor pesterijen, intimidatie of misbruik in ons voetbal. Er is geen tolerantie voor dergelijk gedrag."