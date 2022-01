Bart Swings: "Een goed EK zal me veel vertrouwen geven voor de Winterspelen"

Wat mogen we van Swings verwachten op het EK? "Het is geen hoofddoel, ik neem het erbij. Maar als ik start, wil ik het goed doen. Het doel is mooie en stabiele ritten afwerken, op de massastart ga ik er wel alles aan doen om mijn titel te verdedigen."

"Het EK is in Heerenveen en daarom ben ik hier, was het in Moskou dan was ik niet geweest. Ik ben volop in een trainingsperiode en die extra reisdagen wil ik er niet bij. Ik ben hier vooral om de goede lijn door te trekken. Dat zal me veel vertrouwen geven richting de Spelen."