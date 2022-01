"Dikke Ronaldo, leg het maar uit!" Fans Cruzeiro keren zich tegen nieuwe eigenaar

"Dikke Ronaldo, kom het maar uitleggen." Met die woorden uitten de supporters van het Braziliaanse Cruzeiro hun ongenoegen over nieuwe eigenaar Ronaldo.

De aanleiding voor het misnoegen is de behandeling van doelman Fabio, die al sinds 2005 voor de club speelt. Het clubicoon beweert op sociale media dat de vorige eigenaars hem een contract voor één jaar extra hadden beloofd en hij nu maar een deal van drie maanden kreeg voorgeschoteld.

Fabio, die 976 keer uitkwam voor de club, is het slachtoffer van de besparingsronde die Ronaldo heeft ingezet. De Braziliaanse stervoetballer nam vorige maand de club over voor 70 miljoen dollar en maakte meteen duidelijk dat hij stevig zou snijden in de kosten door de torenhoge schulden.

De club uit Belo Horizonte, een van de grootste uit Brazilië, moddert al twee jaar aan in tweede klasse. Ronaldo wil de club in zijn oude glorie herstellen en zo snel mogelijk naar de Serie A loodsen.

In een statement legt het bestuur zijn keuze uit. "We staan voor een enorme uitdaging en moeten op meerdere terreinen herstructureren", klinkt het. "De 41-jarige doelman kreeg een voorstel om afscheid te kunnen nemen op het veld, maar weigerde. We staan nog altijd open voor eerbetonen naast het veld."