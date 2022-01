Thomas Sprengers stopt na 9 jaar Sport Vlaanderen met koersen

Nog geen maand geleden maakte Michael Van Staeyen op twitter reclame voor zijn collega Thomas Sprengers, die nog geen nieuwe ploeg had voor 2022. "Hij kan alle parcoursen aan en past bij elke ploeg", prees hij Sprengers toen de lucht in.

Sprengers stond inderdaad bekend om zijn grote regelmaat, al bleven uitschieters uit. Zo stapelde hij een pak ereplaatsen op, in onder meer de Ronde van de Vendée, de Ronde van Yorkshire, de Ronde van Wallonië of de Ronde van Luxemburg.

"Ik had een fantastische tijd de voorbije 9 jaar", blikt Sprengers op Instagram terug. "Ik wil iedereen bedanken die mijn gesteund heeft, niet het minst Sport Vlaanderen voor alle kansen. See you down the road!"