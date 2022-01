Bayern-aanvoerder Neuer en 3 maats hebben corona, 1e training van 2022 verlaat

De leider in de Bundesliga maakte het nieuws vanavond bekend. Normaal zou morgen/zondag de eerste training van het nieuwe jaar plaatsvinden. "Maar na de wijzigingen wat betreft de test- en hygiënemaatregelen zullen alle spelers en stafleden maandagochtend een PCR-test laten afnemen", klinkt het op de clubwebsite.



Vier spelers zullen er maandag alvast niet bij zijn. Neuer testte positief na een vakantie in de Malediven. Kingsley Coman en Corentin Tolisso leverden ook een positieve coronatest af na hun verblijf in respectievelijk Dubai en Frankrijk. Ook Omar Richards bleek besmet.



De vier spelers "stellen het goed". Net zoals assistent Dino Toppmöller, eveneens positief.



Bayern staat op kop in de Bundesliga, met 9 punten voorsprong op Borussia Dortmund. Volgende week vrijdag speelt het team van coach Julian Nagelsmann gastheer voor Borussia Mönchengladbach.