Van een stagekamp met Sagan naar Loenhout: ook Van Gestel waagt zich aan de cross

Dries Van Gestel doet zijn verhaal over de eerste veldrit uit zijn carrière. De 27-jarige wegrenner keek maandag in Zolder zijn ogen uit. "Ik wou weten of een veldrit echt zo intens was. En of het intens was! Ik reed de hele cross met een hoge hartslag totdat ik uit koers moest om Wout van Aert te laten passeren."

"Vechten voor iedere meter voor iedere bocht, met je voet vastzitten in de spaken van een collega en zelf ten val komen door een put die tijdens de opwarming nog geen echte put was."

Het enige probleem: Van Gestel had een maand geleden nog geen crossfiets. Laat staan dat hij ooit al op een veldritfiets gezeten had. "Gelukkig had mijn fietsenmaker in Arendonk nog enkele crossfietsen in overschot. Hij was zo vriendelijk om me er enkele uit te lenen." (lees voort onder de foto)

"Onze ploegleider was ooit wereldkampioen veldrijden"

Van Gestel is in het dagelijkse leven wegrenner bij de Franse ploeg TotalEnergies. In 2019 bereikte hij als 13e de streep van de Ronde van Vlaanderen. Top 10-plekken verzamelde Van Gestel al in Kuurne-Brussel-Kuurne, de Scheldeprijs en Le Samyn.

"We hebben bij TotalEnergies een heel mooie ploeg voor de klassiekers. Anthony Turgis, Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen en de nieuwe mannen Daniel Oss, Maciej Bodnar en natuurlijk Peter Sagan."

"Sagan heb ik 2 weken geleden op stage voor het eerst ontmoet. Een gewone kerel die heel down-to-earth is. We hadden meteen een gezellige babbel. Hij heeft geen kapsones of speciale vereisten."

Binnen de Franse formatie is Van Gestel trouwens niet de enige die deze winter te zien is in het veld. "Anthony Turgis was in de jeugd een goede veldrijder en rijdt volgende maand het Frans kampioenschap."

Ook Sagan heeft crosservaring. "Misschien staan we volgend jaar in Loenhout met 2 of 3 renners van Team TotalEnergies aan de start."

"Onze ploegleider Dominique Arnould hoort het in elk geval graag dat we in de winter gaan crossen. Hij veroverde zelf de wereldtitel in 1993." Een jaar later moest Arnould zijn regenboogtrui afgeven aan een zekere Paul Herygers...