Ann Wauters in Sporza Thuismatch: "Sportief is Emma Meesseman me al voorbij"

"Geen Sportvrouw van het Jaar voelt niet als gebrek aan erkenning"

Emma Meesseman werd in 2020 verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, een trofee die Ann Wauters nooit kreeg in haar lange carrière. "In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik die trofee niet gemist heb", vertelt Wauters.

"Mijn topjaren vielen samen met die van Kim Gevaert, Tia Hellebaut, Justine Henin en Kim Clijsters. Dat waren toch ook iconen in België. Ik was oprecht blij dat ik in dat rijtje hoorde als lid van een ploegsport."

Voelde dat niet als een gebrek aan erkenning? "Nee, echt niet. Basketbal blijft een teamsport. De evolutie die we met de Belgian Cats gemaakt hebben in de afgelopen 6 jaar is de ultieme bekroning, daar moet ik geen prijs voor krijgen." Wauters kreeg deze maand wel een Lifetime Achievement Award op het Sportgala.